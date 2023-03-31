VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'daki Beçin Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor
Halep'de enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar
Bayraktar AKINCI, İHA-230 füzesi ile 140 kilometreden tam isabet vurdu
Fransa'da İslam karşıtı karar: Futbolcuların oruç açma arası yasaklandı
Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı
31 Mart 2023 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 22:49:00

Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda yanıcı madde taşımalarından alınan ücretin kaldırıldığını, ağır yük taşıtları için şehir vergisi uygulamasının sona erdirildiğini ve bu taşıtlar için azami sınırın uluslararası standartlara getirilerek 41 tona yükseltildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'da 30 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçti.

Bu kapsamda yanıcı madde taşımalarından alınan ücret kaldırılırken, ağır yük taşıtları için şehir vergisi uygulaması sona erdirildi.

Ayrıca, geçiş ücretlerinde önemli indirimler yapıldı ve ağır yük taşıtları için azami sınır uluslararası standartlara getirilerek 41 tona yükseltildi.

Uygulama, Azerbaycan'a ve Azerbaycan üzerinden Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerine taşıma yapan Türk taşımacılarına büyük kolaylıklar getirdi.

İki ülke arasında özellikle son dönemde yapılan görüşmelerde sorunların çözümü için ortak çalışmalar yürütüldü.

Yürürlüğe giren son düzenleme, Türk taşımacılarına önemli maliyet avantajları sağladı. Düzenleme, Azerbaycan'a yapılan ihracatı kolaylaştıracağı gibi Azerbaycan üzerinden transit taşımaları teşvik edecek, Orta Koridoru daha da güçlendirecek.

TÜRK TAŞIMACILARI GEÇİŞ BELGESİ SORUNU YAŞAMAYACAK

Azerbaycan'ın aldığı karar ile sınır kapılarında ücretli geçiş belgesi uygulaması sona ererken, geçiş belgesi olmayan ülkelere ait taşımalara müsaade edilmeyecek.

Türkiye ile Azerbaycan Ulaştırma bakanlıkları arasında 15 Aralık 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştiren Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan geçiş belgesi kotaları 49 binden 115 bine yükseltilmişti.

Yeni uygulama ile bazı ülke taşımacıları sorun yaşarken Türk taşımacıları ellerindeki yeterli sayıda kota ile geçiş belgesi sorunu yaşamadan, çok daha düşük maliyet ile taşıma yapmaya devam edebilecek. Uygulama, Türk lojistik sektörünün uluslararası gücünü daha da artıracak.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Etiketler : Bakanlık Azerbaycan rusya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX