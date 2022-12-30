Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek

Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede 7 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 3 denizcilik uzman yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak.

Adaylar, 30 Aralık 2022-28 Ocak 2023 döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sözlü sınav, 2023 yılı içinde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA" adresinde yapılacak.

TÜRASAŞ 3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK



Öte yandan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünün (TÜRASAŞ) Resmi Gazete'de ilanına göre de kuruma, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını 30 Aralık 2022-16 Ocak 2023 döneminde e-Devlet üzerinden veya "https://isealımkariyerkapısı.cbiko.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapacak.

Yazılı sınav, 25 Şubat 2023 günü 10.00-12.30 saatlerinde Genel Müdürlüğün "Oğuzlar Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:61/1 06520 Çankaya-ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.