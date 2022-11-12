Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti
Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022'den bu yana toplam 51 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 21 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022 tarihinden bu yana toplam 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Şu ana kadar taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
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