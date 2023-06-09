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09 Haziran 2023 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 17:13:00

"Uçuşan Rüyalar" Flying Dreams... Pierre Cardin İlkbahar & Yaz ‘23' Koleksiyonu

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Yenilenen Kadın ve Erkek koleksiyonlarıyla Pierre Cardin İlkbahar & Yaz '23 kreasyonunda, bozkır coğrafyasının doğası ve tarihini yansıtan Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya'nın nefes kesici dokusundan ilham alıyor.

"Uçuşan Rüyalar" "Flying Dreams" temasıyla sezon yolculuğuna hazırlanan Pierre Cardin bu özel kreasyonunda, hayranlık uyandıran manzaraların izdüşümlerini, detaylarında renklenen incelikli yapısıyla ifade ediyor. Soft ve renkli tonların bir arada büyük bir uyumla hareket ettiği parçalarıyla yeni sezon koleksiyonu; bu sakin ve mistik coğrafyanın bir o kadar hareketli dokusunda hayat buluyor.

Toprak renklerin her tonuyla bütünleşen göz alıcı parçalar, tercihleriyle ön planda yer alan, konfor odaklı ve seçici kimliğinden ödün vermeyenler için bu sezon heyecan verici.

Mevsimin ve mekanın ruhunu taşıyan sıcak esintileriyle Erkek koleksiyonu, saks mavisi, bej, parlak turuncu, pembe ve mavi ile yumuşatılmış kahverengi tonların hakimiyetinde şekilleniyor. Gün içinde konforlu bir kullanım elde etmek üzere tasarlanmış ceketler, doğal renk ve baskılı gömlekler, tişört ve jean pantolonlar detaylarıyla fark yaratmak isteyenler için hazırlandı.

Daha cesur seçenekleriyle yenilenen DYNAMIC kapsül koleksiyonunda ise alışılmışın dışında renk alternatifleri bulunuyor. Büyük ölçekli baskılara sahip ceketler, detaylarıyla farklılaşan ayakkabı modelleriyle aktif spor koleksiyonu keşfedilmek için hazır.

Pierre Cardin Woman koleksiyonunda; zarafet beklentisinin yanında tüm hareketliliğini gözler önüne seren çok renkli İlkbahar & Yaz kreasyonu, içinde yer alan yüksek vurgulu, optimist renklere sahip bir dünyasının kapılarını sizin için aralıyor.

İlkbahar & Yaz Kadın Koleksiyonu'nda yer alan parçalar ise hareket kabiliyeti yüksek ve canlı renklere sahip bir dünyaya sahip. Gömlek koleksiyonundaki ipeksi dokunuşlarıyla özel kumaşları ve doğal keten dokularla hem şık hem de özgür hissedeceğiniz bir ilkbahar sizi bekliyor. Saks mavisi, bej, parlak turuncu, pembe ve mavi ile yumuşatılmış kahverengi renk tonlarından oluşan renk skalasına sahip koleksiyon tüm ürün gruplarında beklentilerinizi karşılayacak nitelikte.

Geniş renk yelpazesi içinde özenle hazırlanmış parçalarıyla Pierre Cardin Kadın ve Erkeğini, Kapadokya'nın nefes kesen dokusuna sahip dünyasına doğru bir yolculuğa davet ediyoruz.

Etiketler : pierre cardin koleksiyon kadın erkek
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