Ücretsiz doğal gaz kullanımda

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01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:20:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:20:00

Ücretsiz doğal gazdan tüm aboneler yararlanacak

Kaynak: TRT Haber

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaza ilişkin, "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gazın detaylarına ilişkin, "Hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek."

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu mustafa yılmaz epdk doğal gaz
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