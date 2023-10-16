VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin "uzay milli takımı" vitrine çıkacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanmalı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
110 ülkedeki 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor
Cengiz Holding'in sanayide ‘yeşil devrim'i Mardin'de devam ediyor
Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı
16 Ekim 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 10:38:00

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 12,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

Etiketler : tüik ücretli çalışan ağustos
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX