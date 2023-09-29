VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gezi Parkı davası... "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?"
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Milli savaş uçağı KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti
Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir
Libya'yı vuran sel halkı birleştirirken siyaset sahnesindeki bölünmeyi artırdı
Futbolda haftanın programı
29 Eylül 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 13:00:00

Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl aradan sonra toplanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamak için harekete geçti.

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulundu.

Önceki toplantılardan farklı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

Bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından gelen konu başlıklarını değerlendirip, yıl bitmeden Kurulu toplaması bekleniyor.

SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KONUŞULMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda, asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeronlar işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.

Etiketler : üçlü danışma kurulu çalışma hayatı çalışma ve sosyal güvenlik kurulu
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX