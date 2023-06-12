VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
"İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum"
Asgari ücret görüşmeleri... "3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız"
Thodex'in kurucusu ilk kez hakim karşısına çıktı
STK'ler kurban bağışlarını depremzedelere ulaştıracak
12 Haziran 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 12:00:00

UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu.

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok." denildi.

Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Bu arada, devralma işleminin tamamlanmasıyla 1,6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu.

UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

UBS, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşmasını mayıs sonu veya haziran başında tamamlamayı hedefliyordu.

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.

Etiketler : ubs credit suisse devralma
‘Eyvah' Zeynep

‘Eyvah' Zeynep
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
"Styling desteği alıyorum"

"Styling desteği alıyorum"
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX