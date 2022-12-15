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15 Aralık 2022 Perşembe 08:28:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 08:28:00

Twitter, ikinci kez kaybettirdi!

Kaynak: AA

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Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yaptı.

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın bu hafta 3,58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattığı bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

Etiketler : Tesla Elon Musk ABD Menkul Kıymetler
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