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29 Mayıs 2022 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 13:07:00

Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden Aksaray'da, 267 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimden yüksek rekolte bekleniyor.

Tuz Gölü Havzası'nda üretimi yapılan yoncada bu sezon ilk hasatta yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, kentte yem bitkisi yoncanın hasadına başlandığını söyledi.

Tuz Gölü Havzası'nda üretildiği için yoncanın mineral ve protein oranının çok yüksek olduğunu anlatan Saklav, hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılandığını, Türkiye'nin 81 iline yonca gönderdiklerini dile getirdi.

Saklav, yoncanın süt hayvancılığı işletmelerince yüksek protein değeri dolayısıyla tercih edildiğini belirterek, "Geçen yıl 267 bin dekar alanda 2 milyon ton yonca üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldık. Ülkemizdeki yonca üretiminin yüzde 10'unu tek başına Aksaray karşılıyor. Yoncanın her biçiminde dekara 1-2 ton arası yeşil ot olarak yonca alıyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin yakın zamanda rekolteyi 2,5 milyon tona çıkartmak olduğunu dile getiren Saklav, "Ortalama yılda 4-5 biçim yapılıyor. Hastalık veya bir başka zararlımız da yok." ifadelerini kullandı.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

Üretici Recep Yapılcan ise Tuz Gölü Havzası'nda 4 bin dekar arazi işlediklerini söyledi.

Yonca, buğday, şeker pancarı ve mısır gibi ürünler başta olmak üzere ağırlıklı hububat ekimi yaptıklarını belirten Yapılcan, şöyle konuştu:

"500-600 dekar alanda yonca tarımı yapıyorum. Yonca hayvanlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Yağış ve havalar bu yıl çok iyiydi, yüksek rekolte bekliyoruz. Biz yoncalarımızı sadece suluyoruz, gübre falan kullanmıyoruz. Biçildikten sonra kurumaya alıyoruz. Yapraklarının dökülmemesi için gece tırmık yapıyoruz. Yine gece yaprakları dökülmeyecek şekilde balyalıyoruz. Her 40 günde bir biçim yapıyoruz. 50'ye yakın işçi çalıştırıyorum. İşçi bulmakta da güçlük çekiyoruz. 'İş bulamıyoruz' diyenlere kapımız her zaman açık, gelsinler tarım alanında istihdam edelim."

Etiketler : Tuz Gölü Havzası yonca verimi Aksaray
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