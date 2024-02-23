TUSAŞ'ın tesisi açıldı! KAAN'ın parçaları Kahramanmaraş'tan

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için başlatılan "İskan ve İstihdam Projesi" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapımı tamamlanan Uçak ve Helikopter Parçası Üretim Tesisi açıldı. Tesiste önceki gün ilk uçuşunu yapan KAAN'ın parçaları ile helikopter ve İHA parçaları üretilecek. Tesis ilk etapta 50 kişiyle üretime geçerken ilerleyen zamanda istihdam artacak. Tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İkinci aşamada daha büyük bir tesisi 4 yıl içinde kurmayı hedefliyoruz. Ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir" dedi.

50 ÇEŞİT PARÇA

Görgün "Tesiste 50'nin üzerinde farklı uçak yapısal parçası üretiliyor. Bizim kendi İHA'larımız, KAAN'ımız var. HÜRKUŞ, HÜRJET'imiz var. Yapısal parçaların önemli bir kısmı bu tesislerde üretilecek. Havacılık yapısallarının her biri üretilebilir durumda. KAAN için ihtiyaç duyulması durumunda seri üretime geçildiğinde sorumluluk verilecek" dedi.

TESTLER SÜRECEK

KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili de açıklama yapan Görgün "Onur duyduğumuz, duygularımızın kabardığı bir gündü. Dünya havacılık tarihine bakıldığında ilk tekerini koyduğu ve hangardan çıkışından sonra bu kadar kısa sürede ilk uçuşunu yapan başka bir örnek yok. Test uçuş faaliyetleri farklı irtifalarda devam edecek" diye konuştu. Görgün Hatay'da ROKETSAN bir tesis kurduğunu, Malatya'da da ASELSAN'ın üretim yapacağını anlattı.

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki üretim tesisinin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Haluk Görgün, uçuş sonrası KAAN ekibiyle bir araya geldi.

İŞİMİZ DAHA YENİ BAŞLIYOR

Haluk Görgün, KAAN'ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibiyle bir araya geldi. Görgün, yakalanan başarının bir başlangıç olduğunu belirterek "İşimiz daha yeni başlıyor. Hava Kuvvetleri'ne bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Görgün "Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Başmühendis Emre Yaban da "Artık havacılığın şampiyonlar ligine girdik. En iyi rakiplerinden iyi olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu, parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara" dedi.

PİLOT: İLK UÇUŞ MÜKEMMELDİ

KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş KAAN'la ilk kez uçuyormuş gibi olmadıklarına dikkati çekerek, "Çok iyi hazırlandık. İnancımız tamdı. Mükemmel bir uçuş oldu" diye konuştu.

DÜNYA KONUŞTU, ONLAR GÖRMEDİ

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer bulurken bazı gazeteler haberi görmezden geldi. Birçok gazete haberi manşetine taşırken Sözcü ve Cumhuriyet'in ilk sayfasında KAAN tek satır bile yer almadı. Karar ise sadece tek satırla geçiştirdi.

KAAN'IN DÜNYADAKİ YANKILARI SÜRÜYOR! BÜYÜK ADIM

ABD: Business Insider internet sitesi, KAAN'ın, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip olma yönünde "büyük adım" olduğunu yazdı. Bloomberg televizyonu da KAAN'ı "mihenk taşı" diye duyurdu.

ALMANYA: Alman Welt gazetesi "Bu dönüm noktası. Bu Erdoğan için ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer" ifadesini kullandı. Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlığını kullanırken Ukrayna'nın KAAN ile ilgilendiğini aktardı.

İNGİLTERE: Londra merkezli Al Arab gazetesi de "Türkiye çığır açtı" başlığını attı.

FRANSA: Meta Defense "KAAN Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor" başlığı ile haberleştirdi.

KANADA: BNN Bloomberg televizyonu, "KAAN, Türk savunma endüstrisinin özgüveni ve yenilikçiliğinin sembolü" olduğunu belirterek "Türk savunma ve havacılık tarihinde yeni bir şafak doğdu" ifadesinni kullandı. BNN, Kaan'ı "Havayı yaran şık tasarımıyla KAAN, bir ulusun hırslarını, teknolojik becerisini ve stratejik öngörüsünü simgelemektedir" sözleriyle övdü.

S.ARABİSTAN: Asharq Bloomberg televizyonu KAAN'ın ilk uçuşunu, "En büyük kral" başlığıyla duyurdu.

ÇİN: Halkın Günlüğü gazetesi ve Şinhua ajansı KAAN'ın F-16'nın yerini alacağını yazdı.

HİNDİSTAN: The Times of India Gazetesi ise KAAN'ı "mihenk taşı" olarak niteledi

YUNANİSTAN: Pro News "Üzücü birşey var. TUSAŞ'ın yayınladığı görüntülerde bizim Yunanistan'da görmek istediğimiz manzara vardı. Üretim genç mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor" diye yazdı. Kathimerini gazetesi ise "Ege'de güç dengelerini değiştiriyor mu" başlığını kullandı. Haberde, "KAAN F-35'lerin alternatifi. Batı ve ABD silah sistemlerine bağımlılığı azaltacak" denildi.