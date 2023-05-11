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11 Mayıs 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 14:15:00

Türksat 5B, "CABSAT 2023" fuarıyla Orta Doğu'ya açılacak

Kaynak: AA

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Fuarda üst düzey Ka Band teknolojisine sahip Türksat 5B haberleşme uydusuyla ilgili anlaşmalar da imzalanacak.

Türksat AŞ'nin 5. nesil uydusu Türksat 5B, Orta Doğu'nun en büyük uydu hizmetleri ve yayıncılık fuarı "CABSAT 2023"te yer alacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "CABSAT 2023", 16-18 Mayıs tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek.

Ziyaretçilerini Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde ağırlayacak fuarda, Türksat AŞ'nin 5. nesil uydusu Türksat 5B'nin yanı sıra milli PeycON ailesi antenleri HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da görücüye çıkacak.

Fuarda, en üst düzey Ka Band teknolojisine sahip olan, Türkiye'nin en güçlü uydusu Türksat 5B haberleşme uydusuyla ilgili anlaşmalar da imzalanacak.

Türksat AŞ, fuar kapsamında özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünlerle etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Orta Doğu'da uydu hizmetleri pazarında güçlü bir şekilde yer almasını sağlamayı planlıyor.

Şirketin 5A ve 5B uyduları ile güçlendirdiği ve kapsama alanını genişlettiği uydu haberleşmesi ve kablo yayıncılığı alanındaki en yeni hizmetleri, fuarda sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak.

Etiketler : türksat türksat 5b orta doğu haberleşme uydusu cabsat 2023
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