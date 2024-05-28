Türkiye'ye turist akını!

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk dört ayına ilişkin istatistikleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 4 ayda 12 milyon 678 bin turist geldi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini deneyimlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, adeta akın etti.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ!

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin 10 milyon 654 bini yabancılardan oluştu.

Yapılan açıklamada, Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının geçen yıla oranla yüzde 11,75 artış gösterdiği belirtildi.

ALMAN TURİST TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ!

Bu yılın ilk dört ayında Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 122 bin oldu. İkinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise İran izledi.

Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

