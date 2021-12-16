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16 Aralık 2021 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 11:13:00

Türkiye'ye iş birliği çağrısı: Birlikte kurabiliriz

Kaynak: AA

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Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Türkiye'ye iş birliği çağrısında bulunarak, "6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz" dedi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Kabir, ASO 2. OSB'yi ziyaret etti. ASO Başkan Yardımcısı ve 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve bölgede yer alan bazı sanayiciler de bulundu.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, benzer bir organize sanayi bölgesinin Tacikistan'a kurulması gerektiğini belirterek, "ASO 2. OSB gibi bir sanayi bölgesini Tacikistan'da birlikte kurabiliriz, 6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz. Türkiye'deki yatırımcılar bizim sanayi bölgemize gelip orada yatırım yapsalar Tacikistan'da güçlerimizi birleştirerek, ham maddemizden kullanarak bölgede bir iş birliği potansiyelimiz çok geniş. Pazarımız da çok büyük. Onu kullanarak iş birliği çerçevesinde yolumuza devam edebiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç da Türkiye'nin, hızla büyüyen, dünya ile ekonomik alanda hızla bütünleşmesini sürdüren 80 milyonu aşan nüfusuyla yatırımcıya geniş imkanlar sunan büyük pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle deniz ve kara yollarının yanı sıra, coğrafi konumunun pek çok bölgeye rahatlıkla ulaşım kurmaya imkan vermesi, ülkemiz önemine daha derin bir boyut ve anlam kazandırmaktadır. İç pazarın büyüklüğü nedeniyle Türkiye hedef ve imkanları yüksek bir pazar konumundadır ve etki alanı olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Uluslararası ticarette ileriye dönük analizler Türkiye'nin ekonomisinin yükselişini göstermektir. Bu da ülkemize yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için bugün ve gelecek yıllarda büyük fırsatlar yaratacaktır."

Etiketler : Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sherali Kabir Türk yatırımcılar 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç
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