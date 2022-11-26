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26 Kasım 2022 Cumartesi 19:44:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 19:44:00

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yüzde 50 arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin 2021-2022 sezonu zeytinyağı ihracatının tutarı, önceki döneme göre yüzde 50 artışla 201 milyon 687 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatından elde ettiği gelir yüzde 50 artarak 201 milyon 687 bin dolara oldu. En çok zeytinyağı ihracatı 75 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, bunu 24 milyon dolarla İspanya, 17 milyon dolarla Japonya, 10 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 31 Ekim'de sona eren 2021-2022 zeytinyağı ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeyle ticaretini sürdürdü.

Zeytinyağı ihracatı, geçen sezona kıyasla miktar bazında yüzde 32 artışla 44 bin tondan 58 bin tona, değer bazında ise yüzde 50 artışla 134 milyon 877 bin dolardan 201 milyon 687 bin dolara çıktı.

En fazla zeytinyağı ihracatı yapılan ülke ise 75 milyon dolarla ABD oldu.

Bu ülkeyi, 24 milyon dolarla İspanya, 17 milyon dolarla Japonya, 10 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA AMBALAJLI ÜRÜN ORANI YÜZDE 53

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında önemli bir başarı yakaladığını söyledi.

Ambalajlı zeytinyağı ihracatının 107 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Er, "Toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdik. Bu sezon zeytinyağı sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı, başarılı bir sezonu geride bıraktık. 2022/2023 sezonunda 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Bu rakamlara ulaşılabilirse Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Türkiye sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükselecek." dedi.

Davut Er, gelecek sezon için zeytin, zeytinyağı ve prina ihracatında 500 milyon dolar hedefi koyduklarını ifade etti.

Sektörü domine eden İspanya'da da rekoltenin az olduğuna dikkati çeken Er, "Avrupa Birliği'nin Türk zeytinyağına ihtiyacı var, bu yüzden alternatif pazarlara ağırlık vermek zorunda." diye konuştu.

"DÜNYA ZEYTİNYAĞI PİYASASINDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN LEHİNE"

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da bu yıl Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında tarihi bir rekolteye sahip olduğunu dile getirdi.

Akhisar'da 14 milyon zeytin ağacı olduğunu belirten Alhat, şunları kaydetti:

"Özellikle sofralık zeytinde ilk sıradayız. Yaklaşık 40 bin ton zeytinyağı rekoltesi ve 67 zeytin ve zeytinyağı işletmesiyle ülkenin en kaliteli zeytinyağını üretmek için yeni sezona başladık. İç piyasadaki olumlu gelişmeler ihracata da olumlu yansıdı. Dünya zeytinyağı piyasasındaki gelişmeler Türkiye'nin lehine. Dünyada zeytin rekoltesi düşerken Türkiye'de inanılmaz bir artış var. Bu ihracatta çok büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkacak. Bu sene de rakamların artacağını düşünüyoruz çünkü dünyada olmayan, bizde ise bol olan bir ürünü konuşuyoruz. Bu yüzden elimizde çok değerli bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Bu nedenle ihracatta büyük artış yaşayacağımızı düşünüyorum."

Etiketler : Türkiye zeytinyağı ihracat
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