VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS
Küçükçekmece'de 11 katlı binada yangın! Kontrol altına alındı
Diyarbakır annelerinden biri daha 1333 gün sonra evladına kavuştu
Akkuyu ile Türkiye lig atladı...
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletimiz 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sandığa tarihi bir bi...
27 Nisan 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 18:26:00

Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindi. Dev santral için ilk imzalar 2010 yılında atıldı. 2018'e gelindiğinde temel atma töreni gerçekleşti. İnşaat sahasında 30 bin personel görev yaptı. İşte Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin hikayesi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye ve Rusya arasında ilk imzalar 2010 yılında atıldı.

Takvim yaprakları 3 Nisan 2018'i gösterdiğinde dev projede ilk çivi törenle çakıldı.

Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

İnşaat sahasında çalışan sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demiri kullanıldı, 1 milyon 300 bin metreküp beton döküldü.

AKKUYU DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavatlık güce sahip olacak. Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat.

Santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek. Akkuyu NGS, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü üniteler de birer yıl arayla hizmette olacak.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek.

4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80'i Türk.

Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis burada ter döküyor.

EKONOMİYE KATKISI 50 MİLYAR DOLAR

Akkuyu, yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek.

Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak.

Etiketler : Akkuyu Nükleer Güç Santral
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
Helallik istedi

Helallik istedi
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX