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18 Aralık 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 11:45:00

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ekim sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 308,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 603,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,1 artışla 308,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 azalışla 603,5 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ekimde eksi 295 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2022 sonunda eksi 317,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ekimde 2022 sonuna göre yüzde 2 azalışla 126,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 1,5 gerileyerek 119,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 artarak 45,8 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ekimde 2022 sonuna göre yüzde 21,3 azalışla 160,9 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 92,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, ekimde 2022 sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 92,8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 0,7 düşüşle 28,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku de yüzde 12,5 azalışla 1,1 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,9 artışla 43,6 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 6,8 artışla 349,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,5 azalarak 41 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı ise yüzde 15,7 yükselerek 16,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 artarak 61,1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 azalarak 99,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler : türkiye yurt dışı varlıklar uluslararası yatırım pozisyonu dolar
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