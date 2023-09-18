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18 Eylül 2023 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 11:53:00

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, temmuzda eksi 290,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin temmuz sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 298,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 588,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 3,1 azalışla 298,7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 5,7 gerileyerek 588,9 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 290,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2022 sonunda eksi 316,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2022 sonuna göre yüzde 13,3 azalışla 111,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 artışla 124,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,7 artarak 50,2 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle şubatta 2022 sonuna göre yüzde 24,3 azalışla 154,6 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 89,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, temmuzda 2022 sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 89,9 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,3 azalışla 28,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 32 düşüşle 800 milyon dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,5 artışla 42,6 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 5,4 artarak 344,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,6 artarak 42,7 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 4,4 yükselerek 14,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,9 artarak 57,9 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 yükselerek 100,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler : türkiye piyasalar yatırım
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