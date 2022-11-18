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18 Kasım 2022 Cuma 10:49:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 10:49:00

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 294,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 519,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,1 artışla 294,2 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,5 düşüşle 519,2 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, eylülde eksi 224,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 255,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2021 sonuna göre yüzde 3,7 azalışla 107,0 milyar doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,0 artarak 127,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,8 artışla 53,0 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2021 sonuna göre yüzde 16,1 azalışla 119 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 84,6 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, eylülde 2021 sonuna göre yüzde 11,9 azalarak 84,6 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 4,6 azalışla 17,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 61,6 düşüşle 1,3 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 8,7 gerileyerek 41,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, eylülde 2021 sonuna göre yüzde 3,1 artarak 315,5 milyar dolara oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 10,2 artarak 38,4 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 20,8 yükselerek 11,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,5 azalarak 59,9 milyar dolara düşerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 artarak 97,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler : merkez bankası uluslararası yatırım pozisyonu ekonomi
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