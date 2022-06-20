Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin nisan sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 287,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 524,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1 azalışla 287,6 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 3,2 düşüşle azalarak 524,4 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, nisan ayında eksi 236,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 251 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi nisanda 2021 sonuna kıyasla yüzde 3,9 azalarak 106,9 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 artarak 124,3 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,3 artışla 51,7 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle nisanda 2021 sonuna göre yüzde 12,4 azalışla 122 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 91,4 milyar dolar

Portföy yatırımları, nisanda 2021 sonuna göre yüzde 4,8 azalarak 91,4 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 6,2 artışla 19,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 30,5 düşüşle 2,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 5,4 gerilemeyle 42,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, nisanda 2021 sonuna göre yüzde 1,6 artışla 310,9 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,8 artarak 35,5 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 24,5 yükselerek 12,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 azalarak 63,5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1,9 gerileyerek 94,9 milyar dolara indi.