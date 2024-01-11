Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birini HES'ler oluşturuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli, yenilenebilir ve temiz bir elektrik üretim yöntemi olarak ön plana çıkan HES'ler, enerji üretim sürecinde hiçbir atık maddeye ve karbon salımına sebep olmuyor ve Türkiye enerji ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlıyor.

Son 21 yılda, aralarında Yusufeli Barajı ve HES, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Ermenek Barajı ve HES gibi dünya çapında önemli projelerin yer aldığı 625 hidroelektrik santral hizmete alındı.

Söz konusu çalışmalarla 21 yıl önce 45 milyar kilovatsaat seviyesinde olan yıllık hidroelektrik üretim kapasitesi yaklaşık 112 milyar kilovatsaate yükseldi.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birini 32 bin 400 megavat ile hidroelektrik oluşturuyor. Böylece Türkiye'deki her üç lambadan birisi HES'lerin enerjisini kullanıyor. Buradaki hedef kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi ve gelecek nesillere "enerjide tam bağımsız bir Türkiye" bırakması olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ HES PROJELERİNİN ÖZELLİKLERİ



Yusufeli Barajı ve HES, 275 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın kendi kategorisinde 5'inci en yüksek barajı unvanına sahip bulunuyor. Bu proje, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesiyle Antalya büyüklüğünde bir şehrin nüfusuna karşılık gelen 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını temin edebilecek.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES de kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda yer alıyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip Ilısu Barajı, "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada bulunuyor.

19 Mayıs 2020'de ilk elektrik üretimini gerçekleştiren, 23 Aralık 2020'de de tam kapasiteyle çalışmaya başlayan tesis, bugüne kadar 8 milyar kilovat elektrik üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 23 milyar lira katkı sağladı.

Deriner Barajı ve HES ise 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'den sonra Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olurken 670 megavatlık kurulu gücüyle yıllık ortalama 2 milyar 118 milyon kilovatsaat elektrik üretebiliyor.