"Türkiye'nin ticaret potansiyeli, 10. WCI Forum'da Afrika'ya açılıyor"

Afrika Kıtasının 50 Ülkesinden iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren ve ihracat odaklı ekonominin nabzını tutan Türkiye'nin en büyük Afrika pazarı odaklı etkinliği 10. WCI Forum İstanbul, bu yıl 27 – 28 Şubat tarihinde WOW İstanbul Convention Center'da gerçekleşecek. Forum; uluslararası işbirliği ve Afrika kıtasına sürdürülebilir ticaretin merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Türkiye'nin küresel ekonomideki rolüne vurgu yaparak ülkemizin küresel ihracattan aldığı payı daha da yukarılara taşımak adına ihracatçı sayımızı artırmak bu forumun en büyük hedeflerinden biri.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul Wow Convention Center'da düzenlenecek 10. WCI Forum'un Türk KOBİ'lerinin küresel arenadaki etkisini bir kez daha kanıtlayacağını belirtti. Bu yıl, 54 Afrika ülkesinden 1.500'den fazla alıcının katılacağı etkinlikte, Türk firmaları sürdürülebilir ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Bengisu, organizasyonun temel hedefinin Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve özellikle KOBİ'lerin uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı. Türk firmalarının düzenli ihracat yapma konusunda karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Bengisu, WCI Forum'un bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Afrika'nın hızla yükselen ekonomik potansiyeline de değinen Bengisu, Türk ürünlerine olan talebin yüksek olduğunu ve Kıta ülkelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerin Türkiye ile ticaretin önünde engel olmadığını söyledi. Türkiye'nin Afrika'daki marka değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Bengisu, bu durumun Türk işletmelerine rekabet avantajı sağladığını ifade etti.

WCI Forum serilerinin, Fildişi Sahilleri, Gana, Nijerya, Etiyopya gibi büyük pazarlarda Türk KOBİ'lerinin ihracat rekorları kırmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Bengisu, Türkiye'deki firmaların Afrika pazarına olan ilgisinin arttığını belirtti. Bengisu, WCI Forum'un bu artan talebe cevap vermek ve ihracattaki ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacında bir platform olduğunu vurguladı.

Katılımcıların işbirliği ve verimlilik ruhuyla dolu bir etkinlik deneyimi yaşayacaklarını ve ihracat hedeflerine ulaşmalarına destek olacaklarını söyleyen Bengisu, Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini artırmak amacıyla, küresel arenada görünür olmanın, yeni pazarlar keşfetmenin ve bu pazarlara erişim sağlayabilecekleri uluslararası etkinliklere olan katılımların önemini vurgulamaya devam edeceklerini ifade etti.

KOBİ'LERİN GÜCÜ, AFRİKA PAZARINDA BİR KEZ DAHA İZ BIRAKIYOR



Bu yılki Forum, Türkiye'nin sürdürülebilir ticaretine odaklanarak özellikle Türk ürünlerinin Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türk iş dünyası, Afrika'nın canlı ve çeşitli ekonomilerinde yeni iş fırsatları keşfetmek için heyecanla Afrikalı iş insanlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. KOBİ'ler, 27-28 Şubat tarihleri arasında iki gün boyunca, büyüme stratejilerini geliştirmek ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak için Afrika'dan gelen alım heyetleri ile B2B görüşmeler yapmak için bir araya gelecek.

Geçen yıl Türkiye'nin kırdığı 255,8 milyar dolarlık ihracat rekoru belirlenen hedeflere ulaşma konusunda büyük bir başarı işareti oluştururken bu artan ihracat rakamları, Türk ekonomisinin güçlü performansının bir yansıması. KOBİ'ler de bu başarıda önemli bir rol oynayarak Afrika pazarında daha fazla yer edinmek için stratejilerini güncelliyorlar.

10. WCI Forum İstanbul, uluslararası iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, Türk KOBİ'lerinin küresel arenada daha etkin bir konuma gelmelerine katkı sağlamaya hazırlanırken; Türk ürünleri ve hizmetleri, kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla Afrika'da daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulacak.

WCI Forum İstanbul 27-28 Şubat tarihlerinde onuncusunu gerçekleştireceği forum serileriyle; Türkiye'nin uluslararası ticaretteki lider rolüne Afrika odağında katkı sunmaya, KOBİ'lerin Afrika pazarındaki potansiyeli anlamalarına, bu alanda sürdürülebilir büyüme stratejileri oluşturmalarına ve Türk iş dünyasını pazarda daha etkin bir şekilde konumlandırma misyonuna devam ediyor.