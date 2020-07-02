  • BIST
    116602
  • Dolar
    6,8564
  • Euro
    7,7492
  • Altın
    390,6850
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kartal'ın yeni golcüsü Fransa'dan!
Darbeci Hafter cephesinde pişmanlık: Trablus'a hücum etmemiz hataydı
Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Bakan Albayrak: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı!
Kurban Bayramı öncesi mezbahalara koronavirüs ayarı
Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri firari FETÖ sanığı çıktı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: Yüzde 35 yükseldi
Ali Koç: Ligler biter bitmez açıklayacağız
İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe zam talebi
Gaziantep FK'de sürpriz ayrılık
Kanada'da ilk defa bir Müslüman, vali yardımcısı oldu
Borsa güne yükselişle başladı
MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: 970 milyon liralık dev destek
10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
ALES için yeniden başvuru alınacak
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Myanmar'da yeşim madeninde felaket: En az 100 ölü
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı: Yeni yaptırımlar uygulanabilir
AYM'den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
Van'da 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
NATO'dan Fransa'yı çılgına çeviren Türkiye kararı
02 Temmuz 2020 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 09:16:00

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası ağustosta açılıyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gelecek ay açılması planlanan fabrika 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisinin gelecek ay devreye girmesi öngörülüyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında teknik incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikası açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 megavatlık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri bu fabrikada üretilecek. Karapınar da faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üreteceğimiz elektrikle cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız."

Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla kurulduğuna işaret ederek, "Karapınar Güneş Enerji Santrali için ise yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Güneş paneli üretim fabrikasında Ar-Ge merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1400 kişiye istihdam sağlanmış olacak." bilgilerini verdi.

Fabrikanın daha temiz bir dünya için önemli bir role sahip olduğunu aktaran Kalyoncu, Türkiye'nin 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megavat kapasite artırma kararı aldığını anımsattı.

Kalyoncu, 1000 megavatlık güce sahip yenilebilir enerji santraliyle her yıl 1,5 milyon ton karbondioksit salımının engelleneceğini de bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ağustos ayında açılması planlanan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk entegre panel üretim fabrikası olacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER