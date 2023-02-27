VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Akar'dan depremin vurduğu Hatay'da inceleme
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
"Hatay'da kurduğumuz hastanede 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik"
Cem Uçan: Ünlülük bir meslek değildir
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
"Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin, tavsiyem odur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dayanışma Obası'na ziyaret
İhracat ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu
Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
İstanbul'a çamur yağdı
"Taahhüt adımlarını görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil"
Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin veriler paylaşıldı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı çocukların yanında
Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
Kahramanmaraş'ta deprem
Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi
Otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
27 Şubat 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 11:15:00

Türkiye'nin ihracatı ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalatı yüzde 20,7 artışla 33 milyar 606 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalatı yüzde 20,7 artışla 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2022'de yüzde 63 iken, geçen ay yüzde 57,6'ya geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 8,4 artarak 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 19 milyar 891 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : türkiye ihracat enerji altın dış ticaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX