Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını açıkladı.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yılda 50 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ithal ediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolardı. Doğal gazda 55 milyar metreküplük ithalatımız var. Bunun geçen yıl için parasal karşılığı 38,4 milyar dolar. Türkiye, 38 milyon ton kömür ithal etmiş. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 9-10 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir büyük ithalat kalemiyle başa çıkmak, dışa bağımlılığı azaltmak, bizim enerji politikamızın en temel önceliklerinden. Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, "Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız ama hedefimiz 2025 yılına kadar bu üretim rakamını 100 bin varile çıkarabilmek." ifadelerini kullandı.

A Haber'de yer alan habere göre, günlük 100 varil petrol üretim hedefi olan Gabar petrol sahasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede sondaj çalışmaları sürerken, Gabar artık terör yerine petrolle anılıyor.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Gabar Dağı bölgesinde günlük 20 bin petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Ancak 2025 yılına kadar asıl hedef günlük 100 bin varile kadar çıkmak.

Konuyla ilgili mühendislerin çalışması kesintisiz devam ediyor.

BİRÇOK İLDE PETROL ARAMASI

Burada çıkarılan petrol depolandıktan sonra işlenmesi Batman'a gönderiliyor. Oradan da piyasaya sürülüyor. Sadece Gabar Dağı bölgesinde değil aynı zamanda Kato Dağı'nda da petrol aram çalışması yine Siirt'in Pervari ilçesinde Hakkari ve Van'da da eylül ayında keşif çalışmaları başlayacak. Şu anda ülkemizin birçok ilinde petrol arama çalışması devam ediyor. Hem karada hem denizde bu çalışmalar sürüyor.

DOĞALGAZ VE PETROL ŞAHLANIŞI

Gerek Karadeniz'de gerek Akdeniz'de doğalgaz çalışmaları sürüyor. Karada ise Gabar ve Kato bölgesinde adete petrol fışkırıyor.

KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

Şehit Esma Çevik petrol sahasında yer alan 1. kuyuda çıkan petrol 2 bin 300 metre derinlikten çıkarılıyor. Buradaki petrol yaklaşık 70 derece ve sımsıcak olarak yeryüzüne çıkarılıyor.

Petrol depolandıktan sonra işleniyor ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Buradaki petrolün kalitesi Suudi Arabistan'da çıkarılan petrol ile aynı kalitede.

HEDEF 100 BİN VARİL ÜRETİM

Gabar Dağı petrol sahası 1990'lı yıllardan 2021 yılına kadar terör ile anılan bir yerdi. Komando birliklerinin yapmış olduğu başarılı operasyonlardan sonra burası artık huzura kavuştu. Askeri operasyonlardan sonra petrol operasyonları için mühendisler düğmeye bastı ve ülke ekonomisi için çok ciddi katkılar sağlayacak işlerin altına imza atıldı. Burada mühendisler hala petrol bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hedef 2025 yılına kadar günlük 100 bin varil petrol üretimi.