Türkiye'nin en hızlısı olacak!

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşü bugün gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

120 km/saat ile ülkemizin en hızlı metrosu olan Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladık!

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.