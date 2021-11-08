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08 Kasım 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 14:30:00

Türkiye'nin en hızlısı olacak! Geri sayım başladı!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladıklarını ifade etti.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşü bugün gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

120 km/saat ile ülkemizin en hızlı metrosu olan Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladık!

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Etiketler : Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk İstanbul Havalimanı Metro Hattı
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