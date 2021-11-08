Türkiye'nin en hızlısı olacak! Geri sayım başladı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladıklarını ifade etti.
Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşü bugün gerçekleşti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
120 km/saat ile ülkemizin en hızlı metrosu olan Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladık!
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.
İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. ��— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 8, 2021
120 km/saat ile ülkemizin en hızlı metrosu olan
#Gayrettepe-#Kağıthane-#Eyüp (Göktürk)-#İstanbulHavalimanı Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirerek, hizmete almak için gün saymaya başladık! ���� pic.twitter.com/wmuxwKDjYx