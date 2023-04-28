Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ve teknoloji alanındaki en son yeniliklerin, gelişmelerin ve yeni girişimlerin yer alacağı, Türkiye'nin en geniş kapsamlı girişimcilik ve teknoloji etkinliği "Girişim'23", 4-6 Mayıs'ta başkentin ev sahipliğinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Girişimcilerin kendilerini anlatmalarına imkan verecek etkinlikte, 100'den fazla start-up sunumu, 30'dan fazla scale-up sunum, konferans ve paneller, B2B yatırımcı görüşmeleri, eğitim gerçekleştirilecek. Ayrıca, tanıtım stantları ile sanat aktiviteleri, ödüllü yarışmalar, networking alanları, çağrılı konuşmacılar ve daha birçok etkinlik planlandı. "Girişim'23", girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri de bir araya getirecek.

Oyundan finans teknolojilerine, "metaverse"den e-ticarete, NFT'den biyoteknolojiye, artırılmış ve sanal gerçeklikten temiz teknolojilere, blok zincirden seyahat teknolojilerine, nesnelerin internetinden tarım teknolojilerine, akıllı şehirlerden yeşil teknolojilere kadar çok sayıda konuda yüzlerce isim, etkinlikte değerlendirmede bulunacak.

Organizasyona çeşitli sektör ve alanlardan çok sayıda kurum ve kuruluş da destek veriyor.

"Girişimcilik ve teknoloji" buluşması

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, etkinliğe başkentin ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Girişimcilik ve teknolojinin ekonomik gelişimin önemli kaldıraçları olduğunu vurgulayan Baran, Girişim'23 ile bu ve teknoloji alanında Türkiye'ye yayılacak bir sinerjiyi başkentte oluşturmak istediklerini kaydetti.

Baran, tüm dünyada ülkelerin zenginleşebilmesi için özel sektörün gelişmesi, güçlenmesi ve girişimci sayısının artması gerektiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Teknolojik gelişmeler girişimciliği de değiştirdi, dönüştürdü. Eskiden iş kurabilmek için bir fikrin yanında belli bir sermayenizin de olması, en azından bir dükkan, bir masa, bir sandalye sahibi olmanız gerekiyordu. Günümüzde yenilikçi, girişimci fikirleri hayata geçirmek için bir bilgisayar ve hatta bir cep telefonu yeterli oluyor. Bir teknolojik gelişme bazen girişimciliği destekleyen, girişimcinin rekabetini artıran bir unsur olurken bazen de bizzat kendisi yeni bir girişimin konusu haline geliyor. Girişim'23'ün son yıllarda birbirinin vazgeçilmezi haline gelen girişimcilik ve teknoloji konularını bir etkinlik altında buluşturmasını çok kıymetli buluyorum."