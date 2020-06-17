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17 Haziran 2020 Çarşamba 15:26:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 15:26:00

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde 'elit' sürülere koç katımı başladı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sürüsüne koç katılımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sürüsüne koç katılımı gerçekleştirildi.

Karataş bölgesinde düzenlenen törende, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Hayvancılık Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, katılımcılara, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Daha sonra dua edilerek koçların sürüye katılımı yapıldı.

İşletmenin Koyunculuk Şube Şefi Gökhan Tükenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl işletmeden özenle yetiştirilen 36 bin koyuna koç katımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Verimli bir yıl beklediklerini belirten Tükenmez, "Bu yıl işletmemizde çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Hayvancılık alanında bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bugün sürülerimize koç katımı gerçekleştirdik. Her 20 koyun için bir koç katımı yaptık. Koçlarımız 45 gün sürüde kalıp serbest aşım yapacak. Daha sonra koçlarımızı sürüden ayıracağız. Aralık ayı itibarıyla doğumlar gerçekleşecek, inşallah gelecek yıl yaklaşık 40 bin kuzu bekliyoruz." diye konuştu.

Tükenmez, işletmedeki koyunlar için 20 yeni ağıl yaptıklarını belirterek, gelecek yıl bu sayıya 10 tane daha eklemeyi planladıklarını söyledi.

Törene TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Anbar, İşletme Müdürü Bülent Öztürk ve işletme çalışanları katıldı.

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