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08 Ağustos 2023 Salı 11:29:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:29:00

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı 2,5 milyar dolara dayandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı, bu yılın 7 ayında 2,5 milyar dolara dayandı.

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler, son 2 yılda yeni ticari ve ekonomik iş birlikleriyle ivme kazanmaya devam ediyor.

İki ülke arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yoğun diplomasi trafiği ticari ilişkileri de olumlu etkiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki BAE ziyareti kapsamında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artarak 2 milyar 460 milyon dolara çıktı.

BAE, böylece Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye bu dönemde en fazla ihracatı 10 milyar 932 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 995 milyon dolarla ABD, 6 milyar 607 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 471 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 720 milyon dolarla Fransa oldu.

BAE ayrıca Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke oldu.

Türkiye'nin BAE'ye dış satımı bu dönemde 580 milyon 227 bin dolar arttı.

BAE'YE İHRACATTA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel olarak bakıldığında, BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, yılın 7 ayında BAE'ye 971 milyon 286 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 156 milyon 946 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 123 milyon 699 bin dolarla elektrik ve elektronik, 107 milyon 532 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 100 milyon 606 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Sektörel bazda ihracat artışında da mücevher sektörü başı çekti. Türkiye'nin BAE'ye mücevher ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 420 milyon 916 bin dolar arttı.

Ülkeye, ihracat artışında mücevher sektörünü 16 milyon 195 bin dolarla elektrik ve elektronik, 12 milyon 935 bin dolarla makine ve aksamları, 10 milyon 250 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 6 milyon 611 bin dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

BAE'ye İstanbul'dan 1 milyar 409 milyon dolar, Çorumdan 384 milyon 643 bin dolar, İzmir'den 97 milyon 993 bin dolar, Gaziantep'ten 76 milyon 559 bin dolar, Bursa'dan 70 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

TİM verilerine göre, ocak-temmuz döneminde sektörlerin BAE'ye ihracatı şöyle:

1 OCAK - 31 TEMMUZ
SEKTÖR2022 (BİN DOLAR)2023 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Mücevher550.370,49971.286,67%76,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri155.972,03156.946,03%0,6
Elektrik ve Elektronik107.504,80123.699,94%15,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri104.687,75107.532,78%2,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller106.370,01100.606,09-%5,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon111.911,1098.090,77-%12,3
Otomotiv Endüstrisi78.802,4189.052,51%13,0
Makine ve Aksamları56.213,2469.149,20%23,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri70.545,2062.250,47-%11,8
Halı78.974,0451.366,13-%35,0
Çelik40.880,0346.645,99%14,1
İklimlendirme Sanayii38.133,8044.745,51%17,3
Demir ve Demir Dışı Metaller57.536,0843.475,23-%24,4
Madencilik Ürünleri52.998,2732.015,57-%39,6
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri27.813,7627.789,57-%0,1
Meyve Sebze Mamulleri32.920,7124.649,40-%25,1
Tütün18.542,9817.531,19-%5,5
Deri ve Deri Mamulleri14.019,4314.177,65%1,1
Tekstil ve Hammaddeleri23.582,3313.494,11-%42,8
Yaş Meyve ve Sebze15.062,1911.212,01-%25,6
Kuru Meyve ve Mamulleri12.006,519.722,48-%19,0
Fındık ve Mamulleri10.603,046.545,59-%38,3
Zeytin ve Zeytinyağı6.652,306.295,97-%5,4
Gemi, Yat ve Hizmetleri12.264,595.959,45-%51,4
Diğer Sanayi Ürünleri1.188,171.142,86-%3,8
Süs Bitkileri ve Mamulleri189,56293,91%55,0
Etiketler : Türkiye ile BAE TİM verileri Mücevher sektörü
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