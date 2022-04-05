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05 Nisan 2022 Salı 22:14:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 22:14:00

Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak

Kaynak: TRT Haber

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatının yarın yapılacağını açıkladı.

Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin yurt dışında ilk teslimatı Filipinler'e yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, ATAK helikopterinin yarın Filipinler'e teslim edileceğini açıkladı.

MİLLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ ATAK

ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.

ATAK helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

ATAK ALIMI İÇİN 36 SÖZLEŞME İMZALANDI

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

Etiketler : Pakistan atak Savunma Sanayii Filipinler
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