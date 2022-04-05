Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak

Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin yurt dışında ilk teslimatı Filipinler'e yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, ATAK helikopterinin yarın Filipinler'e teslim edileceğini açıkladı.

Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!����



ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz.



�� 6 Nisan 2022



��Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 5, 2022

MİLLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ ATAK

ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.

ATAK helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

ATAK ALIMI İÇİN 36 SÖZLEŞME İMZALANDI

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.