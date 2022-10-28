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28 Ekim 2022 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 15:26:00

Türkiye'nin alüminyumda yeşil, çevreci ve inovatif üssü

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Ülkemizin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını tek başına karşılayan Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum, Seydişehir'deki tesislerinde “yeşil üretim” odağıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Üretimde kullanılan Eti-1 ve Eti-2 güneş enerji santrallerine (GES), Eti-3 ve Eti-4'ü eklemeye hazırlanan şirket, böylece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimde kullanılan elektriğe eşdeğer bir üretim gerçekleştirecek.

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum; 'temiz ve yeşil alüminyum' hedefiyle üretime devam ederken, bu kapsamda entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir'de iki yeni güneş enerji santralinin daha kurulumunu tamamlıyor. Toplam 58,8 MW kurulu gücü bulunan Eti-1 ve Eti-2 güneş enerji santrallerine 104,3 MW'lik Eti-3 ve Eti-4'ü eklemek için çalışmaları sürdüren yen Eti Alüminyum, böylece üretimde kullandığı elektriğe eşdeğer elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiş olacak.

Yaklaşık 12 milyon metrekare alana kurulu, Türkiye'nin modern ve entegre tek alüminyum tesisi olarak öne çıkan Seydişehir'de yılda 85 bin tonu aşkın alüminyum ürettiklerini belirten Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Alüminyum üretimindeki en önemli süreç olan elektrolizhanede kullanılan elektrik, aynı zamanda üretim maliyetlerinin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Karbon ayak izimizi düşürmek için bu elektriğin yeşil enerjiden sağlanması, Türkiye'de madenden son ürüne kadar entegre üretim yapan tek şirket olan Eti Alüminyum'un öncü konumu açısından değerli" dedi. "Güneş enerji santrallerinin yanı sıra Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile birlikte, tükettiğimiz miktarda elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme kapasitesine sahip olmayı başarıyoruz" diyen Arkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında EPİAŞ tarafından verilen YEK-G sertifikaları ve yıl içinde devreye aldığımız güneş enerji santralleri yatırımları ile ilk 6 ayda enerjiden gelen emisyonları sıfırladık. 40,3 MW kurulu gücü bulunan Eti-3 santralimizi ve henüz çok yeni kurulum iznini aldığımız 64 MW'lik Eti-4 santralimizi yılın sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut mevzuatların izin verdiği ölçüde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimimizi artırmak, çeşitlendirmek ve sıfır karbon hedefimize ulaşmak istiyoruz."

116.000 HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYABİLECEK GÜÇTE

Eti Alüminyum Seydişehir Entegre Tesislerinde 2022 sonunda sayısı dörde çıkacak santrallerin sahip olduğu 163 MW'lik kurulu güç, 116.000 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektriği üretecek. Halihazırda 145.350 adet olan güneş paneli de iki santralin tamamlanmasıyla birlikte 378.000'e çıkacak. İki santralin yapımı da diğerleri gibi grup şirketi Cengiz Enerji tarafından gerçekleştirecek. Sürdürülebilir üretimi faaliyetlerinin temeline koyan Eti Alüminyum Seydişehir işletmelerinde, düşük gaz salımı için özelleştirme sonrası yapılan çok ciddi yatırımlar sayesinde AB'nin belirlediği orandan %50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaşıldı.

Etiketler : cengiz holding eti aliminyum çevre yeşil
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