Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin bu yıl 30 milyar doları geçmesi bekleniyor

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, 20 Kasım Afrika'nın Sanayileşme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kıtayla ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Afrika ile 1000 yıllık kadim bağları bulunan Türk firmalarının cesareti, hızı, fiyat ve kalitesiyle rakiplerinin önünde olduğunu ifade eden Tosyalı, siyasi ilişkilerin de bu sürece önemli katkı sunduğunu söyledi.

Tosyalı, kazan-kazan politikası sayesinde Türkiye'nin kıtada güven veren imaja sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Afrika'ya yönelik açılım politikası doğrultusunda, Türk firmalarının bu desteği arkasına alarak kıtanın zor koşulları altında siyasi istikrarı tam oturmamış bölgelerde çalışabildiğini ve yüksek risk alabildiklerini vurgulayan Tosyalı, firmaların kısa sürede büyük projeleri tamamladıklarını ifade etti.

Tosyalı, Türk şirketlerinin, bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla Afrika'nın yapısal eksikliklerinin giderilmesinde, istihdam yaratılmasında ve kıtanın kalkınmasında aktif rol oynadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Afrika ülkelerinde güçlü sanayi yatırımlarımız var. Bu daha başlangıç. Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerimizi incelediğimizde son 10 yıllık dönemde özellikle ticaret ve yatırım alanlarında bizleri heyecanlandıran ciddi artışlar söz konusu. Afrika kıtasına olan yatırımlarımız 2001'de 22 milyon dolar iken 2021'de bu miktar 1,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Buradaki yüzde 7 binin üzerindeki artış ilişkilerimizin ne denli güçlendiğinin bir ispatıdır. Bunun yanında Afrika'dan Türkiye'ye gelen yatırımlar ise son 20 yıllık dönemde yüzde 665 artarak 398 milyon dolara ulaştı. Karşılıklı emeklerin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri, katlanarak artan bu ticaret rakamlarıdır. Türkiye-Afrika ticaret hacmindeki rakamsal iyileşmelere rağmen Çin, ABD ve Rusya Afrika'da daha etkin. Bu durumda var olan potansiyelin geliştirilmesi için Türk firmalarına daha çok iş düşüyor."

TİCARET HACMİ ARTIYOR



Tosyalı, bölgeyle ihracatın 2013'te 15,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2021'de bu rakamın 29,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu yılın 9 ayında kıtaya ihracatın 18,5 milyar dolar, ithalatın ise 7,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Tosyalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu öncü veriden yola çıkarak, bu yıl gerçekleşecek ticaret hacmimizin geçen yıla kıyasla artacağını ve 30 milyar dolar seviyesini geçeceğini öngörüyoruz. Bölgeye olan ihracatımızın yüzde 11'ine yakınını demir-çelik sektörü oluşturuyor. Son verilere göre, demir-çelik ihracatı 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla makineler, otomotiv ve plastikler takip ediyor. Bahsedilen sektörler ise bölgeye olan ihracatın yüzde 20'sini oluşturuyor. Elektrikli cihazlar, altın-mücevher ve demir-çelikten eşya ise yüzde 15'ini oluşturuyor. Bahsedilen tüm sektörler ise Afrika kıtasına olan ihracatımızın yüzde 50'sini oluşturuyor. Bölgeden ithalatımızda enerji yüzde 13'ü, demir-çelik yüzde 10'unu ve altın-mücevher yüzde 8'ini oluşturuyor. Plastikler, gübreler ve inorganik kimyasallar ise en fazla ithal edilen diğer ürünler."

Tosyalı, Türk müteahhitlik firmalarının da Afrika kıtasındaki zorluklara rağmen başarılı projelere imza attığına dikkati çekerek, kazan-kazan ilkesi temelinde üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek iş birliğinin bölgenin yararına olacağını anlattı.

Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleriyle 150'den fazla alanda üretim yapan sektörleri, Avrupa kalitesiyle, Asya fiyatlarıyla, Afrika'nın 54 ülkesinin ithalatı ve ihtiyacı olan alt ve üstyapı projelerini rahatlıkla karşılayabileceğini vurgulayan Tosyalı, "Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete erişimine Türk ürünleri katkıda bulunacak. Türkiye'nin sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimini Afrika ile paylaşmaya hazırız." diye konuştu.

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren ülke bazlı iş konseylerinden Türkiye-Afrika İş Konseyleri çatısı altında bulunan 47 Afrika ülkesi iş konseyi ile Türk özel sektörünün Afrika'daki sesi olduklarını belirten Tosyalı, Liberya ve Eritre ile yeni iş konseyleri oluşturulması için adım attıklarını bildirdi.

Tosyalı, bu vesileyle Afrika'da bulunan 54 ülkenin 49'una temas edileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mızın Afrika'ya açılım politikası kapsamında, kıta ülkeleriyle aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri hızla geliştirmenin çabası içinde olan DEİK, diplomatik ve insani temaslar sayesinde eşit ortaklık ve karşılıklı fayda çerçevesinde Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor ve birçok projeyi hayata geçiriyor. Bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Afrika ile paylaşarak eğitimler veriyor ve bölgede istihdam sağlıyoruz. İş konseylerimiz aracılığıyla bu pazara açılmayı düşünen firmalarımıza Afrika'daki fırsatları anlatmaya devam ederken bu pazarda halen faaliyet gösteren firmalarımızın önüne çıkan engellere yönelik çözümler üretmeye, tüm firmalarımızın Afrika'da değer yaratacak işler üretebilmesinin önünü açmaya gayret ediyoruz. DEİK çatısı altında sorumluluk alan bir iş insanı olarak da görüyorum ki yıllar içinde bu konularda önemli mesafeler katettik. Gelinen nokta hepimizi memnun ediyor. Bu geldiğimiz noktayla yetinmeyip çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

"SENEGAL İLE 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE KISA SÜREDE ULAŞILACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretini anımsatan Tosyalı, Türkiye'nin bu ülkeyle derin dostluk ve kardeşlik ilişkileri olduğunu, birlikte yapılabilecek çok fazla iş bulunduğunu söyledi.

Tosyalı, ziyarette hedeflenen 1 milyar dolar ticaret hacmine dengeli bir şekilde ulaşmak için iş dünyasına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak için mevcut imkanlardan yararlanmalı ve yeni mekanizmaları devreye sokmalıyız. Afrika ile stratejik iş birliğinin temellerini oluşturarak ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Senegal enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayisi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında Türkiye ile ortaklıklarını geliştirmek istiyor. Kazan-kazan prensibi çerçevesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum. 2021'de Senegal ile olan ticaret hacmimiz 540 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mevcut durumda 2022 yılı verilerine baktığımızda bizim bu rakama sadece ocak-eylül döneminde ulaşmış olduğumuzu görmekteyiz. Yılın geri kalan 3 ayındaki ticaret hacmimizi de dikkate aldığımızda bu yıl içinde bu hedefe çok yaklaşacağımızı ve firmalarımızın 'Yükselen Senegal Planı' kapsamındaki katkıları ve Senegal halkının da desteğiyle önümüzdeki yıl, Cumhurbaşkanı'mızın da özellikle belirttiği gibi 1 milyar dolarlık ticaret hacmine kısa sürede ve kolaylıkla ulaşılacağını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız ile gerçekleştirilen ziyarette 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, ilişkilerin ahdi altyapısını güçlendirerek ortak yatırımlar için elverişli bir zemin hazırlamakta ve siyasi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmektedir."