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17 Kasım 2023 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 14:02:00

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i son altı ayda yaklaşık 350 baz puan gerileyerek 350 baz puan seviyesinin altına indi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazanarak 3 Kasım Cuma günü 365 baz puan civarına inmişti. Gerileme eğilimini sürdüren CDS bugün de 348,2 baz puanda bulunuyor.

Türk lirası varlıklara yabancı yatırımcı ilgisini de yansıtan CDS düşüşü, devam eden jeopolitik risklere karşın TCMB'nin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimi artırmayı sürdürmesi, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyallerle birlikte devam ediyor.

Etiketler : türkiye kredi risk primi ekonomi
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