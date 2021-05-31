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31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:26:00

Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetti.

Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansı belli oldu.

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1,

- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4,

- sanayi yüzde 11.7,

- tarım yüzde 7.5,

- hizmetler yüzde 5.9,

- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.3,

- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.7,

- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9,

- inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4 yükseldi.

Etiketler : türkiye ekonomisi ekonomik büyüme büyüme rakamları
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