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18 Eylül 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 12:30:00

Türkiye'den 'Ruble' hamlesi! 2,5 milyar dolar içeride kalacak

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye, Rusya'dan aldığı doğal gazın %25'inin ödemesini Ruble ile yapacak. Bu karar Türkiye için yaklaşık 2,5 milyar doların içerde kalması anlamına geliyor.

Türkiye ile Rusya milli paralarla ticarette önemli bir adım daha atıyor. Karşılıklı ticaretin ulusal paralarla yapılması için son yıllarda geliştirilen politikalar sonuç vermeye başladı. Türkiye, Rusya'dan aldığı doğal gazın yüzde 25'inin ödemesini bu ülkenin para birimi olan Ruble ile yapacak. Bu karar Türkiye için milyarlarca dolarlık döviz kaynağının içerde kalması anlamına geliyor. Çünkü Türkiye ithal ettiği doğal gazın yarıya yakın bir kısmını Rusya'dan alıyor.

YÜZDE 45'İNİ RUSYADAN ALIYORUZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye geçen yıl yurt dışından 58 milyar 704 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Bu doğal gaz alımının 26 milyar 343 milyon metreküpünü Rusya'dan, 9 milyar 434 milyon metreküpünü İran'dan 8 milyar 820 milyon metreküpünü Azerbaycan'dan aldı. Cezayir'den 5 milyar 987 milyon metreküp, Nijerya'dan 1 milyar 430 milyon metreküp ve diğer ülkelerden ise 6 milyar 690 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Oransal olarak bakıldığında Türkiye'nin geçen yıl aldığı doğal gazın yüzde 44,8'ini Rusya'dan aldığı anlaşılıyor.

DAHA AZ DÖVİZE İHTİYAÇ OLACAK

Türkiye en büyük doğal gaz alımını yaptığı Rusya'ya her yıl 10 milyarlarca dolarlık ödeme yapıyor. Üstelik bu ödemelerin tamamına yakını dolar ve avro gibi rezerv paralarla yapılıyor. Şu anda Türkiye pazarını da etkileyen uluslararası spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 2 bin 500 dolardan işlem görüyor. Bu güncel fiyat üzerinden hesaplama yapıldığında Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 58 milyar 704 milyon metreküp doğal gazın parasal karşılığı 23 milyar 481 milyon dolara tekabül ediyor.

RUBLE İLE ÖDEYECEĞİZ DOLAR KASADA KALACAK

Bu ödemenin büyük bir kısmını doğal gaz ithalatımızın yüzde 44,8'ini yaptığımız Rusya'ya yapıyoruz. Yılda yaklaşık 10 milyar doları bulan Rusya doğal gaz ithalatımızın bedelinin yüzde 25'ini yani yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kısmını Ruble ile yapacağız. Özbekistan'da düzenlenen Sanghay Zirvesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin Türkiye'nin doğal gaz ödemesinin yüzde 25'ini Ruble ile yapılması konusunda mutabakata vardı. İkili görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz ödemesinin yüzde 25'ini ruble ile ödeme imkanı veren anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe gireceği ifade edildi.

CARİ AÇIĞIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ENERJİDEN

Türkiye'nin 2021 yılında enerji ithalat faturası bir önceki yıla göre yüzde 75,3 artışla 50 milyar 691 milyon dolar oldu. Türkiye'nin 2020 yılı enerji ithalat faturası 28 milyar 925 milyon dolar olmuştu. Bu yılın ilk yedi ayında ise enerji ithalatımız 55,5 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki enerji ithalatı için dışarıya verdiğimiz döviz, geçen yılın tamamında ödediğimiz dövizden daha fazla oldu.

Etiketler : Rusya milli paralar Valdimir Putin Türkiye
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