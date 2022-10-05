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05 Ekim 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 11:30:00

Türkiye'den iki kıtada maden sondajı! İşte detaylar...

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü kanalıyla dünyanın çeşitli noktalarında maden arıyor. MTA, Sudan, Özbekistan ve Nijer'de yeni maden yatakları üzerinde çalışıyor. Türkiye son olarak Libya ile hidrokarbon arama anlaşmasına imza atarak dünyada ses getirmişti.

Libya ile hidrokarbon arama anlaşmasına imza atan Türkiye, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kanalıyla dünyanın farklı noktalarında maden arıyor.

MTA Sudan, Özbekistan ve Nijer'de ikili anlaşmalarla yeni maden yatakları üzerinde çalışıyor. Kurum, söz konusu ülkelerde sondaj, numune, analiz ve haritalama çalışmaları yapıyor. Aramaların yapıldığı Afrika ülkelerinden Nijer'de bugüne kadar 424 yüzey örneği alınırken bin 666 örneğin analizleri de tamamlandı.

ANALİZ HARİTASI ÇIKARILIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Haritalama çalışmaları kapsamında 1 milyon 344 bin metrekare alanda haritalama çalışmaları sonuçlandırıldı. Bu yılın mart ayı içinde Target-1 ve Target-2 bölgelerinde 13 bin metrelik 26 sondaj çalışmaları için gerekli işlemler devam ediyor.

MTA'nın çalıştığı bir diğer Afrika ülkesi Sudan'da ise 3 bin 273 metre sondaj yapıldı. Buralarda 53 adet yüzey numunesi, 5 bin 762 adet karot numunesi ve 57 adet yarma numunesi olmak üzere toplamda 5 bin 872 adet numune alındı. Ata yurdu Özbekistan'da ise MTA 73 alanda 10 bin 133 metre sondajı tamamladı. Bölgeden 147 numune alınarak analiz edildi. Yılbaşından bu yana 11 bini aşkın jeokimya analizi yapıldı.

Etiketler : maden arama mta Özbekistan
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