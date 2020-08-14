Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi! Yerli ve Milli olarak üretildi

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Yerli ve milli olarak üretildi, kuş uçmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar Türk boğazları gemi trafik hizmetlerindeki yazılımları millileştiriyor. Yerli ve milli yazılım boğazlardan sonra KKTC ve Doğu Akdeniz'i de kapsayacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak. Türkiye, Doğu Akdeniz'i 7/24 izleyerek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini sağlayacak ve deniz egemenlik alanlarında stratejik konumunu sağlamlaştıracak.
Deniz emniyetinin seyir, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsur olan gemi trafik hizmetleri, dijitalleşen dünyada Türkiye’nin denizcilik alanında yapmış olduğu en önemli yatırımlardan biri. Gemi trafik hizmetleri radarlar, otomatik tanımlama sistemi, sensörler, normal ve gece görüş kameraları, telsiz haberleşme cihazları gibi birçok elektronik sistemin entegrasyonu ile oluşturuldu. Sistem deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini arttırıyor.
YERLİ VE MİLLİ YAZILIM
Konunun stratejik öneme sahip olmasından dolayı gemi trafik hizmetlerine ilişkin yazılımların yerli ve milli olması için geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve HAVELSAN arasında protokol imzalanmıştı. Yenişafak'ın haberine göre, Bu kapsamda ilk olarak Türk boğazları gemi trafik hizmetlerinin yenilenmesi ve millileştirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu yılın sonunda sistemin tamamlanması planlanıyor. Proje ile tüm bu altyapı millileştirilecek ve bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlanacak.
DOĞU AKDENİZ VE KKTC
Bu yerli ve milli yazılım Türk boğazlarından sonra Türkiye’nin kritik önem verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’i de kapsayacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.
KKTC’YE GÖZETLEME İSTASYONU VE GEMİ MERKEZİ KURULACAK
Projesi kapsamında KKTC’ye 1 gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Merkez ve istasyonlara ilişkin inşaat çalışmaları devam ediyor. Sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ise inşaatları bittikten sonra Bakanlık tarafından tamamlanacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek.
KUŞ UÇMAYACAK
Proje tamamlandığında Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik alanlarını 7/24 izleyerek kontrol edecek ve deniz egemenlik alanlarında stratejik konumunu sağlamlaştıracak.
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