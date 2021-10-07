Türkiye'den petrol aramada dev iş birliği!

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07 Ekim 2021 Perşembe 11:01:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 11:01:00

Türkiye'den dev hamle! Petrol ve doğal gaz için harekete geçildi... Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre iki ülke arasında, petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi, petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması, dağıtımı, petrol ve gaz altyapılarının inşası ve bakımı konularında ortak projelerin tespit edilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasında çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 14 Eylül 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Karara göre iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, vergi kaçakçılığıyla mücadele ve çifte vergilendirmenin önlenmesi başta olmak üzere, çeşitli konularda iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Ankara'da 8 Nisan 2014 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iki ülke arasında enerji ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesinin teşviki kapsamında petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi, petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması, dağıtımı, petrol ve gaz altyapılarının inşası ve bakımı konularında ortak projelerin tespit edilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Etiketler : KUVEYT KENYA TÜRKİYE PETROL DOĞALGAZ
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