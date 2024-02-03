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03 Şubat 2024 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 14:45:00

Türkiye'deki yeşil istasyon sayısı elektrikli araç şarj istasyonlarının 3'te 1'ini geçti

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin otomobili Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan taleple doğru orantılı olarak şarj istasyonu sayısının da artmaya devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı ve elektrikli araçlara olan talep de dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

EPDK verilerine göre, 2023 başında Türkiye çapında 1719 olan şarj istasyonu sayısı ocak sonu itibarıyla 6 bin 58'e, 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 13 bin 160 adete yükseldi.

Yeşil şarj istasyonu sayısı ise ocak sonu itibarıyla 2 bin 206'ya ulaştı. Böylelikle Türkiye'deki yeşil şarj istasyonu sayısı bu dönemde toplam elektrikli şarj istasyonu sayısının üçte birini geçti.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI 181'E ULAŞTI

EPDK'nin düzenlemeleri ile araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temini sağlayan şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" çerçevesinde bugüne kadar 181 adet şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Öte yandan, lisans başvuruları ve lisanslandırma işlemlerine devam ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ EKOSİSTEMİ İÇİN YEK-G MEVZUATI TAMAMLANDI

Yeşil şarj istasyonlarında araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirilmesi EPİAŞ tarafından işletilen piyasada alış-satışı gerçekleşen "Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi)" ile gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede elektrikli araç ekosistemi ile YEK-G sistemi arasında sinerji oluşturulmasına yönelik mevzuat çalışması tamamlandı.

Ayrıca, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarının anlık olarak görülebiliyor.

Ayrıca, kurumun internet sitesinde de hangi şehirde kaç adet şarj istasyonu, ünitesi, soketi ve soket tipi olduğu gibi bilgiler de tüm vatandaşların erişimine açık olarak yayınlanıyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;

İllerİstasyon SayısıToplam Soket SayısıAC Soket SayısıDC Soket Sayısı
İstanbul141135882752836
Ankara61014261006420
Antalya461884658226
İzmir309590414176
Bursa280611455156
Muğla242453343110
Konya200395271124
Kayseri139325224101
Kocaeli124321196125
Balıkesir120265163102
Etiketler : türkiye yeşil şarj istasyonu elektrikli araç
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