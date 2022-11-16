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16 Kasım 2022 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 10:41:00

Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip olduğu kaya gazında üretime başladı. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı.

Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya'da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya'da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı.

Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya'da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya'da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir alternatif kaynaklara yatırımlarını artıran Türkiye, enerji çeşitliği kapsamında kaya gazı sondajları da yapıyor.

15 KUYUDA YOĞUN MESAİ

TPAO'nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kaya gazı arama çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5, Trakya Bölgesi'nde ise 10 olmak üzere toplam 15 kuyuda faaliyet yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı. Trakya'da bulunan 10 kuyunun 6'sı üretime alındı. Güneydoğu'da kaya gazı potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

TÜRKİYE'NİN REZERVİ 4,6 TRİLYON METREKÜP

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre Türkiye, kaya gazı rezervi konusunda dünyanın hatrı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor. IEA'ya göre Türkiye'de sadece Trakya ve Güneydoğu havzalarında 4,6 trilyon metreküp kaya gazı var. Diğer yandan bu iki bölgedeki kaya petrolü miktarı ise toplam 4,7 milyar varil.

Etiketler : Karadeniz doğal gazı TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Uluslararası Enerji Ajansı
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