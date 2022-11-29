Türkiye'de tonlarca altın var!

Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Yılmaz, ODTÜ'den Prof. Dr. Ayhan Erler'in 1990'lı yılların başında Türkiye'de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli olduğunu modelleme çalışmasıyla akademik olarak ortaya koyduğunu hatırlattı.

ALTIN FATURASI DOĞAL GAZA EŞİT

Yılmaz, "Sektör olarak, bu 6 bin 500 tonun yaklaşık 1.500 tonunun nerede olduğunu ortaya çıkardık fakat halen 5 bin ton var, bunun nerede olduğunu ortaya çıkarmak gerekiyor. 5 bin ton altın, yaklaşık 275 milyar dolar demek. Yer altında 275 milyar dolarlık potansiyelimiz var. Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye, her yıl yaklaşık 200 ton altın tüketiyor" diyen Yılmaz, bunun ortalama 40 tonunun Türkiye'de üretildiğini bildirdi.

Yılmaz, "160 tonunu halen ithal ediyoruz. Bu 160 ton, Türkiye'nin doğal gaz faturasına eşit. Ülke üretiminin önce 50, sonra 100 tona çıkabileceğini düşünüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sektör olarak 20 projelik bir liste sunduk. Bu 20 yeni yatırımı hayata geçirebilirsek, Türkiye 5 yıl içinde yılda 100 ton altın üretebilecek hale gelebilir" şeklinde konuştu.

DÖVİZ TÜRKİYE'DE KALIYOR

Üretilen altının tamamının Borsa İstanbul'a götürüldüğünü ve burada Merkez Bankası'nın ön alım hakkı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Eğer Merkez Bankası almak isterse başka kimseye satamıyoruz. Merkez Bankası üreticilerden bir ayrıcalıkla altın satın alıyor; Londra Metal Borsasındaki dolar cinsinden fiyatı, üreticiye TL olarak ödüyor. Başka bir ifadeyle, Merkez Bankası, Türkiye'de üretilen altını TL ile alıyor. Böylece yurt dışına dolar gitmiyor ve bu dolar petrol ve doğal gaz gibi harcama kalemlerinde kullanılıyor. Altına dolar harcamamış oluyoruz. Türkiye, 2021'de yurt dışından ithal ettiği altına 25,5 milyar dolar harcadı. Ne kadar altın madeni açarsak o kadar dolar Türkiye'de kalacak. Açacağımız her maden ülke ekonomisine, dövizin Türkiye'de kalmasına destek olacak" ifadelerini kullandı.