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13 Nisan 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 12:45:00

Türkiye'de motorlu kara taşıtları 2021'de 329,6 milyar kilometre yol katetti

Kaynak: AA

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2021'de katedilen yol, 329 milyar 591 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2021'de 329 milyar 591 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 54,3'ü otomobiller, yüzde 21,4'ü kamyonetler, yüzde 12,5'i kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4,1'i minibüsler ve yüzde 3,3'ü otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 9,6 arttı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 6,6, otomobillerde yüzde 4,6, kamyonetlerde yüzde 4,5 ve kamyonlarda yüzde 3,1 arttı, otobüslerde ve minibüslerde yüzde 1,7 azaldı.

Taşıt-kilometre ise otobüslerde yüzde 22,6, minibüslerde yüzde 21,6, motosiklet ve kamyonetlerde yüzde 11,4, otomobillerde yüzde 9,4 ve kamyonlarda yüzde 1,5 arttı.

Söz konusu dönemde otobüslerin 51 bin 459, kamyonların 46 bin 643, minibüslerin 28 bin 142, kamyonetlerin 17 bin 161, otomobillerin 13 bin 48 ve motosikletlerin 3 bin 847 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2021'de katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 50'si dizel, yüzde 30,9'u LPG ve yüzde 19,1'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol yüzde 36,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 48,1'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından alındı. Bunu sırasıyla yüzde 23,4 ile 4-7 yaş, yüzde 22,2 ile 0-3 yaş ve yüzde 17,9 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Söz konusu oran otomobillerde, 12 yaş ve üstü olanlar için yüzde 34,8, 0-3 yaş için yüzde 25,1, 4-7 yaş için yüzde 24,5 ve 8-11 yaş için yüzde 15,6 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : türkiye motorlu kara taşıtları kilometre türkiye istatistik kurumu

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