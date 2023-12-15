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15 Aralık 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 13:45:00

Türkiye'de kasımda 93 bin 514 konut satıldı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 gerileyerek 93 bin 514'e düştü.

Konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Kasımda konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 52 konutla Hakkari, 57 konutla Ardahan ve 73 konutla Gümüşhane oldu.

Buna göre, kasımda yabancılara 2 bin 342 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 61,5 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 790 konutla Antalya aldı. Bu ili 710 konutla İstanbul ve 316 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalışla 32 bin 941 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Kasımda Rusya vatandaşları Türkiye'den 637 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 234 konutla İran, 128 konutla Ukrayna ve 117 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalarak 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 olarak belirlendi.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 1390'ı, ocak-kasım dönemindeki satışların da 51 bin 624'ü ilk el satış oldu.

DİĞER KONUT SATIŞLARI KASIMDA AZALDI

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 88 bin 269 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 915 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalarak 30 bin 472 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,6 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalışla 328 bin 299 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 63 bin 42 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 759 bin 50 olarak kaydedildi.

Etiketler : kasım konut satış
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