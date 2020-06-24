Türkiye'de e-ticaret hacmi 136 milyar TL!

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24 Haziran 2020 Çarşamba 13:09:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 13:17:00

Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 136 milyar TL!

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Ticaret Bakanı Pekcan: 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde toplam 68 bin 457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.

"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak." diyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti.

e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı. Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.

Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi. Kovid-19 sürecini kapsayan dönemde geçen seneye göre e-ticaretle gıda-süpermarket harcamaları 6 kattan fazla, kimyasallar 2,5 kat arttı."

"E-TİCARET OLARAK KOBİ'LERİN YANINDAYIZ" KAMPANYASINDAN 135 BİN KOBİ YARARLANDI"

Ticaret Bakanı Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasından 135 bin KOBİ yararlandı. Bunun 3 bini ilk kez e-ticaretle tanıştı." diye konuştu.

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