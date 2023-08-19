Türkiye Yüzyılı ticaret diplomasisinin de yüzyılı olacak! "Yeni dönemde hedef ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak"

Hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, Ticaret Bakanlığı olarak 13 ülkenin 15 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz değerlendirildi ve ticaretimizin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı.

Söz konusu görüşmeler için Bakan Bolat; ''Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkeleriyle, uzak ülkelerle, ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar ile sonuçlandırmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık.''

Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda Ticaret Diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki 60 günde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. "Türkiye Yüzyılı'nda" ekonomik ve ticari anlamda ülkemizi iç ve dış yatırımlarla zenginleştirecek, ticaret hacmimizi yükselteceğiz. Bu kapsamda; önümüzdeki 60 günlük sürede birçok ülke ile yoğun temaslarımız sürecek.

20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımıza refakaten bulunacağımız Macaristan'da Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szıjjártó ile hem müteahhitlik hem de ulaştırma alanındaki beklentilerimizi konuşacak ve JETCO toplantımızı planlayacağız.

24-25 Ağustos'ta G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısında Hindistan'da dünya ticaretinde büyüme, küresel değer zincirlerine KOBİ'lerin entegrasyonu ile ilgili olarak görüşlerimizi paylaşacağız, G20 ülkelerinin Ticaret Bakanları ile ikili görüşmeler yapacağız.

28 Ağustos'ta Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bander Al Khorayef ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyaretindeki kararlarının takibini yapacağız.

29 Ağustos'ta en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek ve Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya El Sudani, Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ve Bayındırlık, İnşaat ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani ile görüşeceğiz.

5 Eylül'de İstanbul'da diplomatik ilişkilerimizin 100. Yılına girmekte olduğumuz Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi ile bir araya geleceğiz, ziyarette Türk ve Japon firmalarını da bir araya getireceğiz.

9-10 Eylül'de Hindistan'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesine katılacak ve diğer liderlerle ikili görüşmeler yapacak

6 Eylül'de Ankara'da AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya gelecek ve özellikle AB ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesi için yol haritamızı ele alacağız.

14 Eylül'de Türk Devletleri Teşkilatı Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 12. Toplantısını ve Türk Devletleri İş adamları Toplantısını İstanbul'da tertip edeceğiz. Toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı, 1 trilyon doları aşkın GSYH üreten, 170 milyonluk nüfusa sahip TDT ülkeleri ile ortak vizyonumuzu daha da somutlaştıracağız.

15 Eylül'de İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı (DTİK) toplantısında tüm dünyadan iş insanlarımızla DTİK çatısı altında buluşacağız.

17-20 Aralık'ta ABD'de yine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yatırım konferansı ve Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısı programlarına katılarak üreten Türkiye'nin ihracatını ve yatırım cazibesini anlatma fırsatı bulacağız.

25 Eylül'de Brüksel'de AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis ile mutabık kaldığımız yeni dönemin yol haritasını ele almaya başlayacağız.

12-13 Ekim'de İstanbul'da yine Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun dördüncü toplantısını Kıtadan Tüm Bakanların katılımıyla gerçekleştireceğiz. DEİK ile birlikte yapılacak Forum, 2003 yılında Afrika ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisini temelinde ilerlettiğimiz Afrika ile ilişkilerimizi "kazan-kazan" ilkesi temelinde Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel ticaret sistemine güçlü entegrasyonuna katkı sunacak şekilde geliştirme hedefimizde önemli bir araç olacak.

18 Ekim'de İstanbul'da İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelecek ve ikili STA'mızın genişletilmesi için yeni süreci ele alacağız.

19 Ekim'de İspanya'da-Akdeniz için Birlik kapsamında Bakanlar Konferansına katılarak, Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülke Bakanları ile iş birliğimizi tartışacağız.

28 Ekim'de Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirerek Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmad Samir Saleh ile geçtiğimiz ay başlattığımız Türkiye-Mısır güçlü diyalog sürecini daha ileriye taşıyacağız.

4-5 Aralık 2023'de İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, İslam İş Birliği Teşkilatı – İSEDAK Bakanlar Toplantısı yapılacak.

GEÇEN 75 GÜNDE 12 ÜLKENİN 14 MUHATAP BAKANLARI VE AB İLE DIŞ EKONOMİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIK



Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ikili ve tercihli ticareti, ülkemizdeki Azeri yatırımlarının geliştirilmesini ele aldık;

İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick ile gümrük alanında iş birliğimizi konuştuk;

Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov'a ülkemiz TIR ve iş insanlarının Bulgaristan'a geçişleri için beklentilerimizi anlattık.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile Serbest Ticaret Anlaşmamız ve Ukrayna'nın altyapısının inşasına katkılarımız ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk;

Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Sayın Tayeb Zitouni ile gümrük ve ticaretin kesintisiz akışı ve ticarette engellerin kaldırılması için karşılıklı atılacak adımları belirledik;

Suudi Arabistan Konut Bakanı Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail ile Suudi Arabistan'da yeni kurulacak mega şehirler başta olmak üzere tüm taahhüt projelerinde firmalarımızın yer alması için güçlü bir diyalog tesis ettik.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi ile ticaretteki teknik engellerin kaldırılması ve maliyetlerin azaltılması için güçlü bir iş birliği zemini tesis ettik.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile Suudi yatırımcıların ülkemize daha fazla yatırım için yapılabilecekleri tartıştık, Koordinasyon Konseyinde bunları daha da somutlaştırmaya karar verdik.

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba ile Serbest Ticaret Anlaşmasının genişletilmesi için süreci başlattık.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KKTC ekonomisinin güçlenmesi ve KKTC'nin gümrük ve ürün güvenliği altyapısının geliştirilmesi için olabilecek katkılarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile 1 Eylül'de yürülüğe girecek Serbest Ticaret Aanlaşmamız ve akabinde karşılıklı yapılacak adımları konuştuk.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani İLE Serbest Ticaret Anlaşmamızı yıl sonundan önce yürürlüğe koymak için uzlaştık, JETCO toplantısını tertip etme kararı aldık.

İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile Serbest Ticaret Anlaşmamızı genişletmek için niyet beyanında bulunduk ve Ekim ayında JETCO toplantısı için İstanbul'da bir araya gelme kararı aldık.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile AB ile ticarette yeni dönemin yol haritasını belirledik, ticarette yeni diyalog dönemi başlattık.

Ticaret Bakanlığı olarak, bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin ekonomik ve ticari gücünü tüm dünyaya gösterecek, ihracat başta olmak üzere her alanda önemli başarılara, "Türkiye Yüzyılı'nda" yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.