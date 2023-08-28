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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:00:00

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı El-Harif'le görüşmesine ilişkin, "İhracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bakan Bender bin İbrahim El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."

Suudi Arabistan ile madencilik alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler : ömer bolat türkiye suudi arabistan işbirliği mutabakat zaptı
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