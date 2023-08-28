Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı El-Harif'le görüşmesine ilişkin, "İhracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalayacağız." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
We met with H.E. Bandar Alkhorayef, Minister of Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia, and his delegation at our Ministry.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 28, 2023
We will implement a robust plan to enhance mutual trade between Saudi Arabia and Türkiye, particularly increasing reciprocal investments in the... pic.twitter.com/DzD2T0axLT
Bakan Bender bin İbrahim El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."
Suudi Arabistan ile madencilik alanında işbirliği anlaşması imzalandı
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
- Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
- Suudi Arabistan ile madencilik alanında işbirliği anlaşması imzalandı
- Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi, finansmana erişimde ihracatçılara kolaylık sağlayacak
- "Temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir"
- Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
- TMO, Giresun'da fındık alımlarına başladı