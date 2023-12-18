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18 Aralık 2023 Pazartesi 23:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 23:30:00

Türkiye ve Macaristan arasında enerji işbirliği derinleşiyor!

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Macaristan'ın nükleer enerji alanı, yer altı doğal gaz depoları ve sıvılaştırılmış doğal gaz LNG terminalleri alanında işbirliği yapacağını belirtti.

Bayraktar, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti.

Macar Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Macar Enerji Bakanı Csaba Lantos ile yaptığı görüşmeler ve imzalanan anlaşmalara ilişkin X sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldık. Toplantı sonrasında Bakanlığımız ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında liderlerin huzurunda 'Nükleer Enerji Alanında İş Birliği Üzerine Mutabakat Zaptı' imzaladık. Atılan imzalarla bu alandaki işbirliğimizin daha kurumsal bir nitelik kazanmasını, nükleer enerji alanında, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında iki ülkenin bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar, ziyarette Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Macaristan devlet şirketi MVM arasında doğal gaz alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandığını ifade ederek, "Doğal gaz ticareti alanında muhtemel ortaklıkları, yer altı doğal gaz depoları ile LNG terminalleri alanında işbirliğini ve doğal gaz boru hatlarında hidrojen kullanımını içeren anlaşmanın her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BOTAŞ ile MVM, ağustosta doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı. Türkiye'nin enerji alanında stratejik hedefleri ve doğal gazda merkez ülke olma vizyonu doğrultusunda imzalanan anlaşma ile, Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz sevkiyatının 2024'ten itibaren başlaması planlanıyor.

Anlaşma, Türkiye'nin LNG altyapısının ve iki ülke doğal gaz depolama tesislerinin ortak menfaatler çerçevesinde kullanılmasını da içeriyor.

Etiketler : enerji işbirliği nükleer enerji doğal gaz depoları
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