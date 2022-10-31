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31 Ekim 2022 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 12:20:00

Türkiye Ve Bölgenin En Kapsamlı Karma Ticaret Fuarı MÜSİAD EXPO, İş Dünyasını İstanbul'da Bir Araya Getirecek

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Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuar, dünyanın dört bir yanında iş insanlarını İstanbul'da bir araya getirecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuar, 26'ncı Uluslararası İş Forumu Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, D8 Büyükelçiler Zirvesi ve çeşitli etkinlikler ile ticari diplomasinin de kalbi olacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen MÜSİAD EXPO'nun barındırdığı fırsatlar ile ticarete yön vereceğini vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ayrıca, kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı kurulduğunu hatırlatarak, dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimcilerin İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Başkan Asmalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD fuarları, 1993'ten bu yana Anadolu'nun güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan en önemli vitrin projelerinden biri oldu. Düzenlendiği her yıl etki alanını daha da genişleten MÜSİAD EXPO, tarihinin en büyük katılım oranıyla 2 Kasım'da kapılarını açacak. 25 bin metrekarelik fuar alanımızın tümünü kullanıyoruz. 60'ı aşkın ülkeden 1500'den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya gelme imkânı bulacak. MÜSİAD EXPO için oluşturduğumuz ekiplerimiz bu yıl çok titiz bir çalışma yürüterek ürün ve hizmet bazlı eşleştirmeler gerçekleştirdi. Bu minvalde fuar sırasında düzenlenecek B2B görüşmelerden maksimum düzeyde verim almayı hedefliyoruz. Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş kapsamlı yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek."

Etiketler : Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği B2B görüşmeler MÜSİAD EXPO
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