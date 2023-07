Türkiye ve Birleşik Krallık'tan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin ortak bildiri

Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasındaki "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin ortak bildiri"yi internet sitesinde yayımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından ortak bildiriye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, güncel ve kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini bugün bu ortak açıklama ile teyit ettiklerini belirtti.

Bolat, "STA'mızı güncelleyerek, mal ve hizmet ihracatçılarımız için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

21. YÜZYILA UYGUN, GÜNCEL BİR ANLAŞMA İÇİN ÇALIŞILACAK



Ortak bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'ın önemli ve iki yakın ticaret ortağı konumunda olduğuna işaret edilerek, "Her iki ülke de ilişkilerini bu başarı üzerine inşa etmeye kararlı olup, bugün revize ve kapsamlı bir STA için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmektedirler." ifadesine yer verildi.

Mevcut ticaret anlaşmasının Aralık 2020'de imzalandığına işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsamakta olup, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlamıştır. Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirmiştir. Geçen yıl başlayan bu çalışma neticesinde, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna varmıştır. Yetkililer, söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya gelmiş ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaşmışlardır. Her iki ülke de karşılıklı büyüme ve refahı arttırıcı etkiye sahip küresel ticaret kurallarına dayalı serbest ticaret ortamını desteklemenin, her zamankinden daha önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu itibarla, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunmaktadır."