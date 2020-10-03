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03 Ekim 2020 Cumartesi 15:49:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 15:49:00

Türkiye Varlık Fonu'ndan flaş THY açıklaması: Satma planımız yok

Kaynak: Star

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, 'THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum.' açıklamasında bulundu.

Sönmez, son günlerde Türk Hava Yolları (THY) hakkında çıkan haberlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TVF'nin Türk Hava Yolları hisselerini satmak gibi bir düşüncelerinin ve planlarının hiç olmadığını ve böyle bir durumun akıllarına dahi gelmediğini söyledi.

Gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan haberlere anlam veremediğini belirten Sönmez, "THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sönmez, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi.

Aslında pandemi döneminde bir sürü fırsatın da olduğunu ve insanların bunu gözden kaçırdığını söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:

"THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. Şu anda ortada herhangi bir plan yok, spekülasyonlar üzerinden de bizim bir şeyler söylememiz doğru olmaz. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. Türkiye Varlık Fonu da her zaman Türk Hava Yolları'nın arkasındadır ve desteğini sürdürecektir."

- "1 HİSSE BİLE SATMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Zafer Sönmez, salgında dünya genelinde ikinci şok dalgasının ortaya çıkması durumunda şartlara göre gerektiğinde her türlü desteği hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de Türkiye Varlık Fonu'nun vereceğini söyledi.

THY'nin hali hazırda nakit planlamasını yapabilen, kendi iş planlamasına göre büyüyebilen önemli bir şirket olduğuna işaret eden Sönmez, daha önce kargo alanında var olan ancak pandemiyle birlikte kargo alanında global lige girmiş olan şirketin üst yönetiminin de bu süreci başarılı bir şekilde götürdüğünü ifade etti.

Sönmez, kendilerinin her daim THY'nin yanında olduklarını belirterek, "Bırakın hisse satmayı, 1 hisse bile satmak gibi bir planımız yok. Aklımızın köşesine gelmeyenler yazılıp çiziliyor. Bu yazılanlar iyi niyetin ötesindedir." dedi.

Türkiye Varlık Fonu olarak THY ile yakın mesai içinde olduklarını ve kendilerini aynı takımın birer parçası olarak gördüklerini belirten Sönmez, "En kötü senaryoya karşı da her zaman hazırlıklıyız. THY, pandemiden kazanan oyuncu olarak çıkacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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